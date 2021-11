Prezenterka TVP niczym ikona koreańskiej propagandy. Zdjęcie hitem sieci

Ta pierwsza to Anna Rapcewicz-Wiśniewska, od wielu lat związana z TVP3 Lublin, gdzie obecnie prowadzi serwis informacyjny "Panorama lubelska". Druga kobieta ze zdjęcia to Ri Chun Hi, legenda Koreańskiej Telewizji Centralnej (KCTV) i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Korei Północnej.