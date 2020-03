Prezenterka pojawiła się na wizji pod wpływem alkoholu. "Home office" jej nie służy

W oświadczeniu przekazanym portalowi "Vulture" kanał Fox News poinformował, że Pirro po raz pierwszy transmitowała swój program z domu. Spowodowało to kilka technicznych czkawek, które wpłynęły na jakość jej programu, w tym utratę telepromptera. My jednak obawiamy się, że "home office" odbije się niezłą czkawką popularnej prezenterce. A co jeśli konieczność pracy zdalnej potrwa miesiące? Miejmy nadzieję, że jej głowa to wytrzyma.