Prezenterka popłakała się na wizji. Emocje wzięły górę

Krótko po tym Twitter zalała fala wiadomości do prezenterki. Wszyscy jednoczyli się z nią w tych trudnych emocjach. Ona sama potem podczas programu na żywo przyznała, że jej pierwszym odruchem była chęć przytulenia się do kogoś w studiu. Ale szybko przypomniała sobie, że w nowej rzeczywistości, w której wszyscy się znaleźliśmy, to nie jest możliwe.