Prezenter miał wypadek na wizji. Nikt się do niego nie zbliżył

Dwa tygodnie temu brytyjska stacja Channel 4 wznowiła nagrywanie programu "Sunday Brunch" po długiej przerwie spowodowanej zagrożeniem ze strony koronawirusa. Ryzyko zarażenia wciąż jest duże, dlatego na planie wprowadzono kilka kluczowych zmian. Przede wszystkim w pomieszczeniu jest teraz o wiele mniej ludzi niż zwykle, a każdy trzyma się na co najmniej dwumetrowy dystans. Każde obostrzenie jest skrupulatnie przestrzegane, co można zobaczyć na nagraniu z 7 czerwca, gdy 52-letni prezenter upadł i nikt nie rzucił się do niego z pomocą.