Prezenter "Dzień dobry TVN" obiecał, że wytatuuje sobie odpowiedź z "Milionerów"

Prowadzący program "Dzień dobry TVN" - Paulina Krupińska i Damian Michałowski - wzięli udział w mikołajkowym odcinku "Milionerów". Podczas pytania o 20 tysięcy złotych nie byli pewnie odpowiedzi. Michałowski oświadczył, że jeśli trafi, odpowiedź wytatuuje.

Prowadzący "Dzień dobry TVN" byli uczestnikami odcinka specjalnego "Milionerów". Paulina Krupińska i Damian Michałowski dzielnie mierzyli się z pytaniami zadawanymi przez Huberta Urbańskiego. Zadanie z "Mi brilu plu" wszystkich rozbawiło.

Grali już o 20 tysięcy złotych, kiedy Urbański zapytał: - "Mi brilu plu" to przebój "The Show Must Go On". W języku? - nie wiedzieli, jednak od razu odrzucili odpowiedź "b - rosyjskim". Paulina uczyła się języka Puszkina i Dostojewskiego w szkole, więc była tego pewna. Pozostały jeszcze trzy możliwości. Jak brzmiałyby słowa piosenki, gdyby Freddie Mercury śpiewał ją po niemiecku, czesku lub w esperanto?

Damian postawił na esperanto. - To jest język, który miał być jedynym językiem dla całej Europy i to jest wymyślony przez Polaka, jeśli mnie pamięć nie myli. Zaznaczmy to esperanto - zaproponował i dorzucił rozbawiony - Jeżeli to by było to, to bym sobie to wytatuował.

Po tej deklaracji na Instagramie programu "Dzień dobry TVN" pojawiło się zdjęcie Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego. Prowadzący solidarnie "wytatuowali" sobie znane już słowa w języku wymyślonym przez Zamenhofa "Mi brilu plu" - The Show Must Go On", nawet jeśli użyje się tylko markera.