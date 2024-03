Premiera "Rodu smoka 2" coraz bliżej. Wiadomo, kiedy nastąpi

Zdjęcia do drugiego sezonu "Rodu smoka" rozpoczęły się w kwietniu 2023 r. i trwały do września. Z przecieków medialnych i ze zwiastuna wynika, że akcja zacznie się w kulminacyjnym punkcie "jedynki", czyli tuż po śmierci Lucerysa, syna Rhaenyry Targaryen, do którego śmierci rękę przyłożył Aemond, syn Alicent Hightower. Zrozpaczona matka pójdzie na wojnę, żeby dokonać zemsty i pozbyć się uzurpatorów do Żelaznego Tronu. Zacznie się, znany z powieści George'a R.R. Martina, krwawy Taniec Smoków.