Poznali się w "Rolnik szuka żony". Świętują 7. rocznicę ślubu

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Najbardziej znany program TVP to nie tylko droga do odnalezienia drugiej połówki. W wielu przypadkach to także drzwi do kariery influencera. Bardowscy z powodzeniem wykorzystali swoją popularność i dziś robią karierę w mediach społecznościowych.