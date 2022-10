Poznali się w "Jaka to melodia?". Dziś planują swój ślub

W rozmowie z Idą Nowakowską i Tomaszem Wolnym wrócili pamięcią do wydarzeń sprzed czterech lat, które rozegrały się w studiu muzycznego teleturnieju. Podczas castingu do "Jaka to melodia?" okazało się, że poza pasją do muzyki Beatę i Macieja łączy także wspólny znajomy. To pomogło przełamać lody, bo jak zgodnie przyznali uczestnicy teleturnieju, byli sobą zauroczeni już od pierwszego wejrzenia.