"Pozłacany wiek", czyli jak żyje obrzydliwie bogata nowojorska socjeta [RECENZJA]

"Pozłacany wiek" to idealne połączenie "Downton Abbey" i "Bridgertonów", ale zdecydowanie nie jest to wyłącznie tytuł "na przeczekanie", do premiery kolejnego sezonu tej drugiej produkcji. Wręcz przeciwnie – to zebranie w jednym miejscu najlepszych cech obu seriali i przystrojenie ich złotawą poświatą. Voilà!