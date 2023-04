Pozew opiewa na 250 mln dol. Oskarża studio i rodzinę Tolkiena

Polychron twierdzi, że przed laty napisał książkę "The Fellowship of the King", a nawet całą serię "The War of The Rings". Pisarz nie ukrywa, że silnie inspirował się pracami Tolkiena i nawet wysłał w listopadzie 2017 r. list do wnuków legendarnego twórcy, by opowiedzieć im o swojej miłości do Tolkiena i przy okazji o swoich książkach. Miał poprosić o recenzję jego dzieł, ale odpowiedzi nigdy się nie doczekał.