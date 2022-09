Miliard dolarów w piach? Najdroższy serial w historii podzielił widzów

1 mld dolarów już wydane, z czego 500 milionów na sam pierwszy sezon. Historia, która siłą rzeczy będzie porównywana z doskonałymi filmami Petera Jacksona. Decyzje obsadowe, które zawsze wzbudzają wiele (niezdrowych) emocji, tu wzbudziło ich jeszcze więcej. Za nami 4 odcinki "Pierścieni Władzy" – i co dalej? Oglądamy? Ciekawimy się? Czy zasadne jest porównywać to z "Rodem Smoka"? A może ta wymuszona medialnymi tekstami konfrontacja jest zupełnie niepotrzebna i seriale mogą sobie żyć obok siebie?

