Powrót legendy po 9 latach. Groził mu paraliż albo śmierć

Adam Copeland, znany wszystkim fanom wrestlingu jako Edge, zakończył profesjonalną karierę w 2011 r. Poważne kontuzje uniemożliwiły mu dalsze skakanie po ringu i musiał sobie znaleźć inne zajęcie. Na ostatniej gali WWE pokazał jednak, że czas dosłownie leczy rany.



Edge przeszedł na emeryturę i do sierpnia 2019 r. nic nie wskazywało na to, by legenda WWE powróciła kiedykolwiek na ring. Wtedy jednak pojawił się znienacka na gali SummerSlam i wykonał swój popisowy numer. Zaprzeczał jednak, jakoby wrócił do dawnej formy i chciał wrócić do wrestlingu.