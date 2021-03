"Power Couple": podtopili uczestników. Tortury jak w thrillerze

TVN wystartował z nowym show "Power Couple". W pierwszej edycji udział biorą Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Agata i Piotr Rubikowie, Aleksandra i Piotr Gruszka, Hubert Gromadzki i Magda Nędza, Tomek Torres i Paulina Łaba-Torres oraz Katarzyna Pakosińska z Iraklim Basilashvilim. Pary dzieli staż relacji, wiek, za to łączy fakt, że świetnie się dogadują i są znani. A przynajmniej jedna osoba z danego związku ma status gwiazdy. Uczestnicy w każdym odcinku muszą wykonywać zadania, które sprawdzają ich wiedzę o sobie nawzajem, a także to, czy zakochani potrafią współpracować i jak znoszą stresujące sytuacje.

Panowie mieli być poddani przesłuchaniu, które wyglądało jak w szpiegowskim filmie. Zostali przytwierdzeni do koła, które kręciło się, gdy panie zadawały pytania. W pewnym momencie głowy mężczyzn były zanurzane w lodowatej wodzie. Gdy uczestnicy znów byli na powierzchni, musieli skupić się, aby poprawnie odpowiadać. Pytania nie należały do najtrudniejszych (np. co lubię jeść? Co dostaję na przeprosiny?). Jednak świadomość, że za moment trzeba będzie nurkować, na pewno nie pomagała.