"Power Couple": Agata Rubik narzeka na finał. "Konkurencja była beznadziejna"

Finał pierwszej polskiej edycji "Power Coupe" za nami. Zwycięzcami zostali Katarzyna Pakosińska i jej mąż Irakli Basilaszwili. Do końca nie było jednak wiadomo, które małżeństwo (w programie byli jeszcze Paulina i Tomasz Torresowie oraz Aleksandra i Piotr Gruszkowie) zgarnie główną nagrodę, bowiem walka pomiędzy finalistami trwała niemal do ostatniej kropli krwi. Dosłownie. Nie brakowało bowiem opinii, że ostatnie zadanie, jakie dla trzech par przygotowała produkcja, było zbyt wymagające i aż nadto wyczerpujące fizycznie. Dowodem jest na to choćby fakt, że podczas jego wykonywania Aleksandra Gruszka zemdlała i nabawiła się hipotermii. Niezbędna okazała się interwencja ratowników medycznych.