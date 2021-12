Postępowanie przeciwko TVP. Za autopromocję sylwestrowej potańcówki

Środowe główne wydanie "Wiadomości" przeszło do historii telewizji. Promocja "Sylwestra Marzeń" urosła do rangi narodowej misji, dla której można poświęcić niemal cały czas antenowy i zapomnieć o najistotniejszych tematach dotyczących naszego kraju. W tej sprawie do KRRiT wpłynęły trzy prywatne skargi.