Posłanka oburzona. Zamieściła "obsceniczne" zdjęcia, musiała je pokazać

Po tak postawionym pytaniu, pod wpisem posłanki Marii Kurowskiej pojawiło się wiele komentarzy, opartych na radykalnych, prawicowych hasłach. "Eurowizja to doskonała ilustracja tego co dzieje się w UE. Państwa uważające się za lepsze zagwarantowały sobie start w finałowym konkursie, a reszta barachła by dostąpić tego zaszczytu musi walczyć w eliminacjach. Do tego satanizm, antychrześcijaństwo, gloryfikacja zboczeń…" - czytamy.