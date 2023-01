Posiedzenie KRRiT. Kowalski i Paczuska żądają dokumentów od Świrskiego

- Przewodniczący Świrski nie odniósł się do uwag krytycznych – mówi Kowalski. – Poinformował nas jedynie o dalszym harmonogramie prac. Zażądaliśmy także wszystkich pism w tej sprawie, w tym listu, jaki Świrski napisał do podkomisji smoleńskiej, którego treść nie jest nam znana. Mamy bezwarunkowe prawo do pełnej informacji. Spotkanie nie zakończyło się żadną konkluzją.