Porównał aresztowanego księdza do Popiełuszki. "Holland już pisze scenariusz"

W Telewizji Republika do sprawy odniósł się Jacek Sobala, który słynie ze skandalicznych komentarzy i wypowiedzi uderzających w rządzącą koalicję. W swoim programie "Mówi się" zacytował wpis europosła Patryka Jakiego: "Wiemy już, że jedyny zarzut jaki postawiono ks. O. i w związku, z którym zorganizowano te naloty na ministra Ziobrę i pokazówki ABW to: brak specyficznego doświadczenia w budowie takich ośrodków jak Archipelag. Tymczasem takiego kryterium nie było w konkursie. Nie mogło być, bo to pierwszy taki ośrodek w Polsce. (Koleje zarzuty dotyczą pochodnych tj. tego, że ksiądz dostawał kolejne transzę etc.)".