Miał być wielki hit. Nagość i kontrowersje nie pomogły

Jak podaje The Hollywood Reporter, "Idol" w dniu premiery (5 czerwca) zaliczył oglądalność na poziomie 913 tys. widzów. To łączny wynik telewizyjnego kanału HBO i platformy streamingowej Max (do niedawna HBO Max). Przy czym z VoD skorzystało dużo więcej widzów (prawie ¾ całej widowni).