Porada od Superniani? Na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zapłacić

Dorota Zawadzka dla wielu istnieje tylko i wyłącznie jako Superniania. Nic dziwnego. Gdy Zawadzka w 2006 r. pojawiła się w programie TVN, natychmiast zrobiła furorę. Widzowie chętnie oglądali perypetie psycholożki, która przychodziła do rodzin z problemami, podglądała relacje między rodzicami a dziećmi, a później wydawała werdykt obfitujący w porady wychowawcze. Często okazywało się, że zmienić powinny się nie pociechy, a ich rodzice, co bywało dla niektórych trudne do przyjęcia. Ostatecznie jednak metody zaproponowane przez Supernianię działały.