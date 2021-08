Gwiazdy Instagrama zabierają jej pracę. Powierzy puściły nerwy

"Wolelibyście, żeby operację na otwartym sercu przeprowadzał wam wybitny fachowiec, czy taki, co ma 100k follow na Insta? A jeśli byście mieli przejeżdżać przez most. To przez taki zaprojektowany przez wybitnych inżynierów, czy raczej przez tych, co mają tysiące lajków pod zdjęciem?", pytała Powierza, która jednak nie do końca rozumie, że popularność aktorki i renoma lekarza to jednak nie to samo. I że w dzisiejszych czasach specjalista z branży medycznej czy budowlanej poradzi sobie bez zasięgów w mediach społecznościowych, a gwiazda telewizji – niekoniecznie.