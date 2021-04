Powierza bez koszulki. Mam "figurę idealnie podkreślającą wszystkie moje niedoskonałości"

Anna Powierza to aktorka kojarzona głównie z telenowelą "Klan". Na planie serialu pracuje od 1997 r., gdzie wciela się w Czesławę Kot-Kurzawską. Ostatnio gwiazda, która jest dość aktywna w sieci, pokazała odważne zdjęcie. Pozowała do niego bez ubrań, o czym dała znać we wpisie. "Zdjęcie na golasa, wiadomo. Dla zwiększenia zasięgów. Poza tym lepiej teraz niż po 80". Powierza w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób napisała o swoim podejściu do wyglądu.