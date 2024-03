"Popis hipokryzji i cynizmu". W TV Republika Duda nie owija w bawełnę

- Pojęcie demokracji zostało całkowicie przez nich wypaczone. W istocie to, co oglądaliśmy przez ostatnie lata, to był popis hipokryzji i cynizmu politycznego. Demokracja jest wtedy, kiedy oni wygrywają wybory. Jeżeli oni przegrywają wybory, to już nie ma demokracji. Jeżeli nie rządzą oni, to znaczy, że nie ma demokracji. Jak oni rządzą, to znaczy, że jest demokracja – podsumował temat wyraźnie zniesmaczony Andrzej Duda.