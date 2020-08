Popek i Dr Alban nagrali nową wersję "It's My life". Piosenka już podbija sieć

"It’s My life włączam nad ranem, nagrywam hit z Dr Albanem" - rapuje Popek w najnowszej wersji przeboju lat 90. Klip z udziałem gwiazdy muzyki dance obejrzało już ponad 240 tys. internautów.

Popek, raper i zawodnik MMA, zaprezentował światu kolejny cover. Tym razem padło na jeden z największych hitów muzyki dance początku lat 90. "It's My life" Dr Albana. O współpracy ze szwedzkim dentystą nigeryjskiego pochodzenia, którego piosenki 30 lat temu królowały na dyskotekach w całej Europie, Popek wspomniał już pod koniec lipca. Opublikował wówczas wspólne zdjęcie z 63-letnim Albanem, budząc ogromną ciekawość fanów. Od tamtej pory co jakiś czas wrzucał do sieci zdjęcia z planu teledysku, który zadebiutował w serwisie YouTube 12 sierpnia. Po 7 godzinach od premiery obejrzało go już ponad 240 tys. internautów. Jak brzmi nowa wersja przeboju?

"It’s My life włączam nad ranem, nagrywam hit z Dr Albanem" - rapuje Popek, chwaląc się między, nielicznymi zresztą słowami tekstu, że "nagrywa hit sprzed 30 lat". Za odświeżoną wersją przeboju stoi DJ i producent muzyczny Claysteer, który pojawia się w teledysku u boku Popka i Dr Albana. Fani stylu rapera z pewnością nie mogą czuć się zawiedzeni.

Klip utrzymany jest w wakacyjnym klimacie. Jest morze, motorówka, słońce i wiatr. A gwiazdom towarzyszą atrakcyjne tancerki w bikini. Jest też humorystyczne nawiązanie do wyuczonego fachu Dr Albana, który z zawodu jest dentystą. Nowa wersja kultowego utworu już zebrała pierwsze recenzje wśród fanów rapera, którym zdecydowanie przypadła do gustu.

"I to jest Popek jakiego się szanuje, a Dr Alban to większa legenda niż Dr. Oetker. Wczoraj pisałem że oryginał buja, ale przy tym to kapcie się gubi",

"Połączenie, o które nikt nie pytał, ale każdy marzył" - czytamy w komentarzach na YouTube. Jak wiadomo, covery Popka cieszą się niezwykłą popularnością i często dorównują pod tym względem oryginalnym wersjom. "Be My Lover" czy "Dirty Diana" są tego najlepszym dowodem. Jest raczej pewne, że i tym razem będzie podobnie.

Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji utwór "It's My Life" sprzedał się na świecie w nakładzie 6 milionów egzemplarzy. Przez lata królował na parkietach i listach przebojów, zapewniając Albanowi sławę, którą cieszy się do dziś. Ostatni album zatytułowany "Back to Basics"artysta wydał w 2007 roku, mimo to legenda muzyki dance nie ma powodów, by narzekać na brak zawodowych propozycji. 63-letni dziś muzyk wciąż koncertuje po całym świecie, grając swoje nieśmiertelne hity. Rok temu wydał swoją autobiografię, a z jego aktywności w mediach społecznościowych nie wynika, by w najbliższym czasie wybierał się na artystyczną emeryturę.

Popek ft. Dr Alban - It's My Life (prod. Claysteer)