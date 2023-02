Polskie show podbiło Netfliksa. Finał? Sporo zaskoczeń

Wygrana, czyli 153 tys. zł, trafiła do pary, która najczęściej mówiła prawdę, czyli do Lilii i Andrzeja. - Nie wiem, co mam powiedzieć. Przyjechaliśmy trochę w innym celu i ten cel został osiągnięty. A że dostaliśmy taką nagrodę, to taki bonus. Odkryłem, że to kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia. Że ją kocham. Naprawdę życzę wszystkim to, co ja, że ta druga połówka to odzwierciedlenie naszych emocji i oczekiwań - powiedział na koniec Andrzej.