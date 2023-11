Polski serial hitem w Cannes. Będzie międzynarodowy sukces?

MIPCOM to coroczne, 4-dniowe targi poświęcone produkcjom rozrywkowym przeznaczonym na różne platformy, odbywające się co roku w październiku we francuskim Cannes. Tym razem na festiwalu dostrzeżono polską produkcję stacji Canal+, która dzięki temu ma szansę na zaistnienie na światowym rynku. Co wiemy o serialu "Czarne stokrotki"?