Dawid Ogrodnik jest gwiazdą "Orłów". Pokazał się z nową miłością

- Gram reakcje na śmierć matki w filmie "Ostatnia rodzina" Jana Matuszyńskiego, następnie kolejno śmierć prababci, babci… Mija kilka dni. Idę ulicą i nagle robi mi się ciemno przed oczami. Staję w miejscu i zaczynam odczuwać rozpacz. Napływają mi łzy do oczu i zaczynam wypowiadać na głos słowa, które mnie samego przyprawiają o dreszcze: "Moja mama nie żyje". Wyciągam zatem telefon w rosnącej panice i pomimo iż zdaję sobie sprawę, że moja mama ma się świetnie, mój mózg zaczyna to kwestionować. Dzwonię więc do niej i udaję kontrolny telefon, ten z cyklu: "Co słychać?", po czym mówię jej, że ją kocham i się rozłączam - opowiadał Ogrodnik w rozmowie z "Więzią".