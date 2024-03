Polska w drodze na Euro 2024. Ale się działo! Marina nie mogła powstrzymać łez

Emocje tego wieczoru były wręcz nie do opisania. Mecz między Polską a Walią był bardzo wyrównany, doprowadzając ostatecznie do decydującej serii rzutów karnych. Sukces naszej drużyny zapewnili Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski oraz Krzysztof Piątek, z Wojciechem Szczęsnym skutecznie broniącym strzał Daniela Jamesa, co zakończyło rozgrywkę wynikiem 5:4.