Polsat SuperHit Festival ogłosił listę wykonawców. Mocna konkurencja dla TVP

- Do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Tęsknili za festiwalem widzowie Polsatu oraz artyści. I udało się. Pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok, czyli Beatę Kozidrak wraz z Bajmem, którzy wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty - zapowiedziała Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.