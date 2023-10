Polsat skasował skecze z własnego show. Robert Górski komentuje

- Miło mi, że kabaret w Polsce jest tak potężny, iż są tacy, którzy się go boją i chwytają za słuchawki telefonów. Widocznie nie czują się pewnie, patrząc na wyniki sondaży. Po wyborach wszystko wróci do normy, ale póki co wolność żartu jest mniej ważna niż elektrownie atomowe, a skasowanie skeczy jest – i tu się waham – czy bardziej śmieszne, czy bardziej głupie - powiedział w rozmowie z "Pressem". - Może trzeba przenieść się do internetu. Tym bardziej że zwolniło się atrakcyjne miejsce po youtuberach - dodał kąśliwie.