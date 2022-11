Polityk PiS zrównany z ziemią. Tak Oświeciński odniósł się do słów Kaczyńskiego

W sobotę podczas spotkania z wyborcami PiS w Ełku Jarosław Kaczyński mówił o rzekomo niskim wskaźniku dzietności w Warszawie. - Kobiety się decydują na dzieci albo się nie decydują. (...) I tutaj trzeba powiedzieć więcej też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich: jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - powiedział między innymi.