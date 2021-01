Polak robi furorę w brytyjskim show. Kim jest Łukasz Różycki?

Łukasz Różycki jest zawodowym łyżwiarzem figurowym, który już kilkukrotnie pojawił się w programie "Dancing On Ice". W Polsce mieliśmy kiedyś przez chwilę odpowiednik tego show w postaci "Gwiazdy tańczą na lodzie" , ale format nieszczególnie się przyjął – doczekał się zaledwie trzech edycji. W Wielkiej Brytanii sprawa ma się zgoła inaczej – w tym roku widzowie obejrzą 13 sezon głównej serii. Program doczekał się także kilku spin-offów.

41-letni Różycki zadebiutował w "Dancing On Ice" w 2011 roku – jego partnerką była wtedy ówczesna narzeczona Franka Lamparda, modelka Elen Rivas. Rok później wystąpił w duecie z Lailą Morse, aktorką znaną z "EastEnders", ale w wyniku jej kontuzji para skończyła na odległym miejscu. Potem była przerwa, ale Polak powrócił w 2019 roku. Partnerował aktorce Didi Conn. Z kolei rok temu jego partnerką była Trisha Goddard, ale oboje szybko odpadli.

Najlepiej mu poszło w specjalnej edycji show w 2014 roku, gdy zajął wraz z Beth Tweddle trzecie miejsce. W tym roku Różycki wystąpi w duecie z piosenkarką Myleene Klass. Można śmiało powiedzieć, że to już powszechnie znane nazwisko w Wielkiej Brytanii.

Warto wspomnieć, że łyżwiarz ma na koncie pewne sukcesy sportowe – zdobył brązowy medal podczas juniorskich zawodów Sofia Cup w sezonie 1998-99. Na jego Instagramie możemy zobaczyć, że zatrudnienie go do programu nie było przypadkowe – Różycki rzeczywiście posiada konkretne umiejętności. Prywatnie jest mężem Alexandry Schauman, fińskiej łyżwiarki, która również występuje w "Dancing On Ice".