Polacy masowo nie płacą abonamentu RTV. Urzędy skarbowe nie próżnują

Olbrzymie kary

Z dyskusji internetowych wynika, że widzowie ryzykują, bo liczba kontrolerów jest niewielka, ledwie kilkudziesięciu na cały kraj. Poza tym nie trzeba ich wcale wpuszczać do mieszkania. A jeśli nawet zrobią zdjęcie panelu radiowego w samochodzie, to to jeszcze niczego nie dowodzi, bo trzeba wykazać np., że odbiornik jest sprawny.