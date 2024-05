"Żenada i wstyd". Jan Pietrzak ostro o Polakach z "wypranymi mózgami"

- Przecież to jest skandal, że tak sobie ludzie dają wyprać mózgi i wierzą w to, co im Moskwa wbija. To jest bardzo przykra sprawa, bardzo - dodał satyryk. Jego zdaniem częścią ludzi kieruje "potworna złość i nienawiść do monumentu, który stoi i upamiętnia śmierć 96 Polaków".