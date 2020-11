Miał wybrać gołą partnerkę. Uczestnik prawie zemdlał na wizji

"Naked Attraction" to pikantna wersja "Randki w ciemno", w której nie ma zadawania pytań, by się lepiej poznać. Uczestnik wybiera sobie partnerkę/partnera spośród sześciu golasów, z którymi nie może zamienić nawet słowa. Program wzbudził ogromne kontrowersje, gdy trafił na antenę Channel 4 w 2016 r. Ale skargi pisane do Ofcom (brytyjski odpowiednik KRRiT) nic nie dały i dalej powstają kolejne sezony.