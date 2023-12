Pokazał fragment z TVP. Celowo wykorzystał właśnie ten

Wybory z 15 października zmieniły sytuację polityczną w kraju. Choć najwyższy wynik wśród partii zanotowało Prawo i Sprawiedliwość, to nie zdobyli większości w sejmie. Tę miały partie do tej pory będące w opozycji do rządu Mateusza Morawieckiego. Od 13 grudnia mamy nowy, zaprzysiężony rząd utworzony przez Donalda Tuska. Mamy też długą i gorącą dyskusję o tym, co stanie się z Telewizją Polską, która do tej pory wspierała rząd PiS.