Pojawił się nawet Duda. Świątynia Opatrzności Bożej zamknięta

- Nad serialem pracują trzy ekipy: polska, czeska i amerykańska. To łącznie 500 osób na planie. Od 4 do 13 kwietnia Świątynia Opatrzności Bożej będzie zamknięta, z wyjątkiem kaplicy Najświętszego Sakramentu, w której będą celebrowanie codziennie msze święte. Jednak wejść będzie można do niej wyłącznie od zewnątrz – powiedział Marek Drabik, pełnomocnik zarządu Centrum Opatrzności Bożej.