Pogrzeb Niny Busk. Był nawet wieniec od Jacka Kurskiego

– Każdy z nas ma swój krzyż, któregoś dnia Pan Bóg ci go kładzie na ramionach i mówi "Teraz go nieś". Śp. Janina też go otrzymała. Przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego. Kogo pan Bóg kocha, krzyż mu nadaje, a kto go przyjmie szczęśliwym zostaje - mówił kapłan podczas kazania w toruńskim kościele św. Jakuba w sobotnie południe.