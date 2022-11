Pogrzeb Jerzego Połomskiego. Piękny gest polskich gwiazd

Połomski często śpiewał m.in. z Marylą Rodowicz, Alicją Majewską, Haliną Frąckowiak czy Ireną Santor. Stąd organizatorzy chcieliby, by właśnie one zaśpiewały koledze w jego ostatniej drodze. Pogrzeb odbędzie się 23 listopada. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 11.30 w kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. O 13.30 nastąpi wyprowadzenie do grobu na Starych Powązkach.