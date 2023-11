Pogrążona w żałobie Zielińska pożegnała Jaślara. "Do zobaczenia"

"Moja Mamcia na pewno zapyta dziś tam w Niebie: Panie Krzysztofie, jak ma się kabaret? Bardzo smutna wiadomość. To Pan mi dał szansę w okienku telewizyjnym, kiedy postanowiłam, że będę śpiewać, to pan uwierzył w niskopienną góralkę z rumieńcami. Wdzięczna za naprawdę WIELE. Niech Pan powie Mamci, że nadal kocham piosenki starych kabaretów Do zobaczenia Panie Krzysztofie… Dziękuję".