Podział widowni? Burza w szklance wody. Liczyła się wspólna zabawa z Beatą Kozidrak

Po lewej ochrona zapraszała niezaszczepionych, po prawej nawoływano tych, którzy mają udokumentowane przyjęcie preparatu. Zaszczepieni widzowie tuż przy bramie musieli przedstawić albo wydrukowany certyfikat szczepienia albo kod QR w aplikacji. To jednak nie wszystko. Za bramą czekały na nich specjalne opaski. Jak tłumaczyli organizatorzy, zakładane po to, by ochronie było później łatwiej odróżnić, kto ma miejsce w odpowiednich sektorach. – To jak wejście na prom kosmiczny – komentował pół żartem, pół serio jeden z wchodzących. Na widzów czekały także zapasowe maseczki i oświadczenia.