Plotki o zwolnieniach w TVP nie ustają. Mowa o kilku nazwiskach

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, nowy rząd będzie potrzebował około miesiąca na to, by zmienić sytuację w mediach publicznych, które osiem lat temu, po przejęciu władzy przez PiS, stały się jednym z pierwszych politycznych łupów. Mimo iż teoretycznie jakiekolwiek zmiany w TVP czy PR leżą wyłącznie w gestii Rady Mediów Narodowych, w której, póki co, wciąż wpływy ma Zjednoczona Prawica, to opozycja ma pomysły na to, jak dokonać personalnych zmian z pominięciem upolitycznionego organu.