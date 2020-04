PISF dostanie miliony. Ale nie od rządu. Najwięcej wpłaci Netflix

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych w Polsce. Przychody amerykańskiej spółki są ogromne. W 2019 r. gigant zarobił 429 312 400 złotych. 1,5 proc. z rocznego wyniku to ok. 6,44 mln zł. Jeśli dodamy do tego 4 mln od Polsatu (Ipla) i 1,53 mln od TVN (Player) oraz 666 tys. od Amazona (Amazon Prime Video), ok. 581 tys. od CDA.pl i trochę "drobnych" od mniejszych graczy na rynku, uzbiera się kwota ok. 15 mln zł. I to tylko w tym roku.