Pisała miłosne listy do rzekomego mordercy. Świetny serial pokazuje kulisy głośnego śledztwa

Policjanci byli tak bardzo skupieni na wydobyciu ze Stagga prawdy o morderstwie, że nikt nie zdawał sobie pytania: a co, jeśli to nie on? Uważano, że skoro psycholog dopasował jego charakter do profilu mordercy, to nie ma prawa do pomyłki. Stagg w listach do Lizzie pisał o swoich brutalnych, erotycznych fantazjach, które tylko utwierdzały wszystkich w przekonaniu, że to on jest tą zaburzoną osobą, która popełniła zbrodnię.