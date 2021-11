34 lata niekompetencji. Nowy serial pokazuje, dlaczego szwedzka policja nie złapała zabójcy Olofa Palmego

Tak. Dam przykład: nasz obecny, ale odchodzący za kilka dni ze stanowiska premier, Stefan Löfven, przypomniał sobie tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2020 roku, że nie ma prezentu dla żony. No i co? Poszedł do sklepu i kupił ten prezent. Nie wysłał na posyłki nikogo ze swojej kancelarii. Gdy wybuchła o to afera, bo odradzano ludziom chodzenia do sklepu z powodu Covid-19, tłumaczył, że prezent dla żony musiał kupić sam. Z jednej strony to sympatyczne, ale z drugiej to jednak głupota, bo przecież niepotrzebnie siebie narażał.