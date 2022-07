Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzucił zdjęcie z wielką kasą. O co mu chodzi?

Mężczyzna wrzuca posty rzadko, bez polotu i nie widać u niego żadnych współprac. Postanowił jednak skomentować krytykę, jakiej są poddawani inni uczestnicy show. Internauci mają im do zarzucenia, że reklamują wszystko, co popadnie. Oskarża się ich także o to, że poszli do telewizji, by zyskać sławę, a nie miłość życia. Co na to Piotr?