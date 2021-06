Piotr z "Love Island" przeszedł metamorfozę. Fanom nie do końca się ona podoba

"Love Island. Wyspa miłości" to program, który przyciąga przed telewizory masę widzów. Wszyscy z uwagą śledzą losy uczestników, którzy mieszkają w willi na rajskiej wyspie. Celem większości osób, które zgłaszają się do show, jest odnalezienie miłości. Niektórym się to udaje, innym nie.