Piotr Najsztub zbierał pieniądze na pozwanie TVP Info. Liczył na większą hojność

1 listopada zakończyła się zbiórka pieniędzy Piotra Najsztuba na platformie zrzutka.pl. Dziennikarz liczył, że zbierze co najmniej 35 tys. zł. 346 osób dorzuciło się do tego celu i choć niektóre wpłaty wynosiły po 500-1000 zł, to Najsztub nie dopiął swego. W dniu zakończenia zbiórki miała ona 78 proc. realizacji, co przekłada się na kwotę 27 400 zł.