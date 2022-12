Piotr Kraśko znów w "Faktach". Będzie trzymał się z dala od polskiej polityki?

- Oni go wypuścili po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. Od tego, jaka będzie reakcja zewnętrzna i wewnętrzna - co jest bardzo istotne - będzie zależała przyszłość Kraśki. (...) Myślę, że zacznie się od rozmów z politykami, które będą wypuszczane w TVN24, potem będzie prowadził "Fakty po Faktach", a jeśli odbiór będzie pozytywny, to wróci także do "Faktów". Decyzja zostanie podjęta, jak szefostwo zorientuje się, jaki jest nastrój - zdradził pracownik stacji w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.