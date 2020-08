Kraśko zapytał Kanthaka o założenia ideologi LGBT, ten mówił o... sklepach mięsnych dla tych środowisk

Zbigniew Ziobro przyznaje pieniądze gminie anty-LGBT. "Pokazuje, że jest na prawo od PiS"

Jakby ktoś był jeszcze nieprzekonany co do zagrożenia ideologią, poseł Solidarnej Polski opowiedział o tym, co widział za oceanem, a konkretnie w dzielnicy Castro w San Francisco. Są tam, jak wyznał... sklepy mięsne dla osób LGBT. To świadectwo Kanthaka nie zrobiło raczej wrażenia na jego rozmówcach, szybko podbiło jednak internet.